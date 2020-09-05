Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей Республики Беларусь

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой для властей страны, пишет агентство БклТа.

«Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — заявил он.

Лукашенко также отметил, что договоренности и межправительственные консультации с Россией дают положительный результат для белорусской экономики. По словам президента, в последнее время многое было сделано, чтобы экономика страны функционировала нормально.