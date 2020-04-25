Лукашенко назвал коронавирус божьим наказанием за вред экологии

Пандемия коронавируса является наказанием свыше за безответственное отношение к экологии. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я когда-то сказал, что он (Бог. — Ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове (пандемией коронавируса. — Ред)», — цитирует его БелТа 25 апреля.

Такое заявление Лукашенко сделал во время республиканского субботника на территории Национального парка «Припятский». В двадцатых числах апреля белорусский лидер регулярно посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Ранее, в апреле, Лукашенко осудил закрытие храмов в разных странах на фоне пандемии и отказался закрывать государственные границы, назвав эту меру «несусветной глупостью». По его мнению, зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час. Однако в ответ на критику о недостаточности мер в борьбе с пандемией Лукашенко заявил, что критикующие не знают, как живет страна..

По данным Worldometer на 25 апреля, в Белоруссии коронавирус обнаружен у свыше 8,7 тыс. человек, скончались 63 пациента (iz.ru)