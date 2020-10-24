Лукашенко назвал главного союзника Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал Россию главным союзником в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает государственный телеканал ОНТ.

Беларусский лидер высказался о значении Москвы, говоря о внешнеполитической повестке. Он отметил поддержку, которую в настоящий период оказывает Россия, не вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии. Страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, резюмировал глава государства.

Лукашенко провел телефонные переговоры с Помпео вечером 24 октября. Общение состоялось по инициативе американской стороны.

В Республике Беларусь после президентских выборов начались массовые протесты. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных (lenta.ru)