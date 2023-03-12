Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетит с официальным визитом в Иран в ближайший час. Об этом сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

«Первый борт через полчаса вылетает на Тегеран», — говорится в сообщении.

В ходе двухдневного визита запланированы встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи, рядом высших представителей исполнительной и законодательной властей. Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом. Одним из центральных событий визита должно стать подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Минском и Тегераном. Также запланировано подписание ряда международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

Ранее с визитом в Тегеран прибыл министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

В конце февраля Лукашенко заявлял о том, что ситуация в мире заставляет Беларусь и Иран быть ближе и искать востребованные формы сотрудничества. При этом он указывал на то, что результаты сотрудничества Минска могли бы быть значительно больше. В частности, Лукашенко оценил уровень товарооборота между двумя странами как нормальный, отметив, что хотел бы видеть его «более объемным».

Взаимный товарооборот Беларуси и Ирана в 2022 году превысил $100 млн, что почти в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, достигнув более чем $81 млн. В Иран поставлялись в основном калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити, в Белоруссию — продукты питания.