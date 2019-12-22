Лукашенко: «Если нам понадобится встреча, мы в любое время с Путиным встретимся»

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца года. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Беларуси встретимся», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 декабря провели встречу в Санкт-Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко также отметил в интервью, что сейчас переговорами «все довольны».