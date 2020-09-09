Лукашенко: Беларусь вступит в войну в случае агрессии против России с Запада

Беларусь вступит в войну, если со стороны западных стран начнется агрессия против России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, распространенном в среду.

«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад <…>, белорусская армия — 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], — она вступает в войну, — сказал Лукашенко. — И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности».

«Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию», — добавил он.(ТАСС)