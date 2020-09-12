Лучше всего зажечь свечу, чем проклинать темноту…

На днях народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев коснулся одной щепетильной темы касательно того, что российские журналисты взяли интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко. Больнее всего народного писателя задело то, что двое из бравших интервью журналистов оказались армянского происхождения – Маргарита Симоньян и Роман Бабаян.

В связи с этим Абдуллаев отмечает, что на российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосаян — перечислять можно долго. «Не смейте говорить мне об их лобби. Они умные, толковые и талантливые люди, блестяще владеющие русским языком», — утверждает он.

По его мнению, такой небольшой стране, как Азербайджан, нужны тысячи людей, отлично владеющих русским, английским, французским, арабским языками, как минимум.

«Нужны не только журналисты, владеющие языками. Нужны офицеры, осваивающие зарубежную технику, деятели искусства и науки, представляющие свою культуру и науку в мире, наконец, политики. У нас нет нашего лобби не потому, что нам кто-то мешает. Наши недомыслие, отсталость, ущербность, зависть, воинствующее невежество — вот главные враги. И в карабахском вопросе, и в международных вопросах, и во внешней, и во внутренней политике. Как сказал один местный «деятель» — «Мы мечтали избавиться от русского языка. Как нам теперь избавиться от английского». Мечтать, конечно, не вредно. А может, наоборот, увеличить число школ на разных языках и дать всем нашим детям в обязательном порядке вторые и третьи языки. Может, тогда на телеэкранах появятся сразу два азербайджанца, и мы не будем вспоминать о чужом лобби. Хотя, действительно, мечтать не вредно…», — отмечает Абдуллаев.

Хотелось бы подправить народного писателя. В корне главных проблем азербайджанского общества лежит в первую очередь невежество. Образно говоря, у нас в стране пироги печет сапожник. За примером далеко ходить не нужно. Посмотрите на уровень составления школьных учебников. Как-то мой сын, ученик 5-ого класса обратился ко мне с просьбой помочь ему написать эссе о Древнем Риме. Я посоветовал ему заглянуть в учебник по истории, но оказалось, что там нет информации о Древнем Риме. Выяснилось, что эссе по Древнему Риму ему задали на уроке родного языка. Через пару дней эта абсурдная ситуация повторилась: сыну дали задание написать эссе о завоевательных походах Тамерлана. Вот и выходит, что нашим школьникам учителя прививают знания не по своему предмету преподавания. Хорошо, что у меня высшее образование и я смог помочь сыну. А что должны делать родители, не имеющие высшего образования, но мечтающие, чтобы их дети были образованнее, чем они?

Этот пример я привел для того, чтобы представители интеллигенции знали, где кроется корень наших сегодняшних и, к сожалению, будущих проблем. Гражданам Азербайджана необходимо не только знание языков, но и сносный образовательный уровень, чтобы выражать свои мысли перед иностранной аудиторией. Чтобы добиться этого, нам необходимо повысить качество преподавания в общеобразовательных школах.

Посмотрите на состав Милли Меджлиса. Из 125 депутатов здравые и нужные для общества мысли высказывают народные избранники, которых можно пересчитать лишь по пальцам одной руки. Большинство депутатов протирают штаны в креслах народных избранников, восхваляя политику правительства, игнорируя проблемы своих избирателей. К примеру, тот же Азер Бадамов, который недавно защищал Бакинское транспортное агентство от справедливой критики. Ничем иным этот депутат не запомнился.

Среди народных избранников есть и Эмин Гаджиев. Этот член партии «Ени Азербайджан» с 2009 года был ответственным секретарем правления Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР). Он долгое время проживал в России, но его не видели на российских телеканалах. Не запомнился он и какими-либо высказываниями относительно нагорно-карабахского конфликта в российских СМИ. И сейчас являясь депутатом парламента, не высказывается по каким-либо важным для Азербайджана темам. Вроде 38-летний Эмин Гаджиев образован и в совершенстве владеет русским языком. По логике Чингиза Абдуллаева, Гаджиев должен был блистать на российском медиапространстве, но этого мы не заметили.

Абдуллаев также коснулся уровня азербайджанской журналистики. Благодаря усилиям ныне экс-руководителя Администрации президента (АП) Рамиза Мехтиева, бывшего заведующего отделом АП по общественно-политическим вопросам Али Гасанова и его креатуры – главы Совета по прессе Афлатуна Амашова, азербайджанская журналистика переживает не лучшие времена. За время их деятельности отечественной журналистике был нанесен заметный ущерб, который и сказывается на информационной войне против Армении.

Несмотря на это среди журналистов есть талантливые профессионалы, владеющие не только пером, но и иностранными языками. Их единицы, но они прекрасно знают свое дело. Опять же, к большому сожалению, государство не оказывает им поддержку. Поэтому пусть народный писатель не сокрушается по поводу большого количества лиц армянской национальности в российских СМИ. В отличие от азербайджанских журналистов, их не гнобили, а пестовали.

Можно часами говорить о бедах нашего общества, но лучше всего было бы зажечь свечу, чем проклинать темноту…