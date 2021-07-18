Каждый из нас старается выглядеть лучше, иметь безупречную репутацию и, в конечном итоге, хорошо жить. Вполне естественное желание, двигающее прогресс. Разными путями люди стремятся достичь успеха. В последнее время стало модным восстанавливать свое генеалогическое древо. Лучше, если оно корнями уходит в древность. В подобном случае появляется возможность заявить об уникальных исторических достижениях предков. Безусловно, чем глубже корни, тем больше людей и событий. И не всегда предки соответствуют благостной картине, которую стремится нарисовать заинтересованное лицо. И что в таком случае остается любителю генеалогии? Прибегнуть к давно испытанному средству. К примеру, у вас есть прапрадед по материнской линии, бравый генерал. Вы обязательно расскажете о нем во всех подробностях, будете вспоминать о его заслугах при каждом удобном и неудобном случае. Вполне понятное чувство гордости оправдывает столь часто упоминаемые заслуги предка. А вот с отцовской стороны, одна из прапрабабушек вела свободный образ жизни, имела нескольких мужей и не только мужей. В общем, «brebis galeuse», как говорят французы, а по-русски — паршивая овца. И что с ней делать? Замалчивать ее существование. Вполне разумное решение. А ведь обязательно найдется въедливый «доброжелатель», раскопает бурную жизнь веселой прапрабабушки и прощай имидж благородного семейства. Но умный человек найдет выход. Расскажет о тяжелой судьбе женщины, о том, как ее свободолюбивая натура не нашла отклика в эпоху домостроя или шариата. При умелом рассказе все можно подкорректировать.

Такую же примерно ситуацию мы наблюдаем и с целыми нациями. В зависимости от ситуации лидеры наций начинают использовать историю для определения вектора политики, для оправдания войны, территориальных притязаний и т.д. У Ленина есть фраза: «История – служанка политики». С грустью приходится констатировать, что он был прав. История, вернее определенная версия истории, трактовка событий, используется для политических целей. Лидер нации, стремящийся как можно дольше оставаться у руля, будет культивировать в сознании граждан идею об исключительных заслугах этой нации перед всей человеческой цивилизацией. А в случае, когда данная нация является титульной нацией империи, пусть даже бывшей, тут не обойтись без фанфар, громадных памятников, наподобие египетских пирамид и сопутствующего антуража. Любопытно за всем этим наблюдать. Однако, если бы только такое проявление тщеславия тешило самолюбие той или иной нации, не влияя на ход истории, можно было посмеяться и забыть. Но в том и проблема, что на этой почве вырастают уродливые идеи, приводящие к хаосу, войнам, разрухе.

Не буду голословной. Наш великий сосед, бывший «старший брат», устами своего лидера Владимира Путина объяснил украинцам все про их происхождение, неразумное поведение в течение многих веков, какая их ждет трагическая судьба, в случае, если они не одумаются, и не придут просить прощения и милости у их «кровного родного старшего брата». Статья президента получилась практически академической, со множеством ссылок на авторитетные исторические источники. Чем будет заниматься действующий российский президент после того, как уступит пост следующему политику, прояснилось. Историей. Российской. После прочтения данной статьи, человек неискушенный, обязательно спросит. «И чего хотят эти украинцы после всего, что для них сделали русские?» В этом и заключается искусство политика, вероятно так думают многие. Подчеркнуть, выпятить что-то одно и скромно умолчать о другом. Но такая трактовка событий непременно должна была вызвать и вызвала ответную возмущенную реакцию. В социальных сетях сразу же рассказали альтернативную историю, в которой русским не мешало бы вспомнить орду, немцев на русском престоле, итальянцев, отстроивших жемчужину Российский империи Петербург, евреев, устроивших большевистскую революцию, грузина Сталина, управлявшего большевистской империей железной рукой, генсеков украинцев Хрущева и Брежнева. Очевидно, что такая вольная интерпретация некорректна, по той причине, что в многонациональном государстве вспоминать об этнических корнях это mauvais ton.

Наш ближайший сосед Армения, с которым Азербайджан воюет с переменным успехом не первый век, также любит порассуждать на предмет своей великой истории, и, соответственно, о том, что многие нации должны ценить и помогать маленькой, но гордой нации. Армянские историки собаку съели на этой теме. Тем, кто раздумывает над тем, как воспеть свой род, стоит у них поучиться. Не буду углубляться. Слишком свежие раны еще кровоточат.

Наши историки, бесконечно одергиваемые властями, долгое время переписывали то, что диктовала официальная советская историческая наука. Блестящий Зия Буниатов осмелился не согласится с официальной версией. Объективность — редкий дар. Для историка, одно из главных качеств, на мой взгляд. Впасть в возвеличивание нации очень легко. Оставаться объективным безумно сложно. Армянский историк Филипп Экозьянц пытается отрезвить своих соотечественников. Не уверена, что у него получится, но он старается. Обратный пример. Географ, писатель Мурад Аджи, которого запоем читают те, кто относит себя к тюркскому этносу, как мне кажется, несколько однобоко подходит к вопросу об истории тюрков. По его версии, все тюркоязычные этносы имеют общие корни. Позвольте не согласится. Безусловно, ученый, занимающийся наукой, волен иметь свое собственное мнение. И чем больше исследований и разных ракурсов видения одного вопроса, тем больше вероятность найти объективную реальность.

Официальная интерпретация истории не является изобретением советской исторической науки, нет. Любая империя имеет свою летопись. Конечно, бывают исключения. Официальная трактовка непременно будет заниматься ретушью событий. Для того, чтобы ничто не могло подпортить официальную версию, самый простой способ — запретить все другие. В современной России вернулись к этому старому испытанному методу. Запретили все материалы, излагающие события Второй мировой войны, не так, как хотелось бы российским властям. Не просто запретили, а постановили изъять из продажи все неугодные материалы.

1 июля 2021 года вступили в силу изменения в законе об «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

«…Федеральным законом устанавливается, что выступления и изображения руководителей нацистских групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), а также выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, являются экстремистскими материалами, использование которых, в том числе публичное демонстрирование, запрещается…»

В связи с изменениями в законодательстве, Российский книжный союз рекомендовал магазинам и издательствам изъять и утилизировать книги, содержащие материалы, признанные теперь экстремистскими. Как сообщил управляющий вице-президент РКС Леонид Палько в эфире радиостанции «Эхо Москвы», возмещение убытков в этом случае не должно лежать в зоне ответственности государства. По его мнению, соответствующую литературу вовсе не следовало издавать…» (ссылка с сайта «proza.ru»).

Если следовать логике внесенных изменений, то следует запретить показ фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». В нем много гитлеровской хроники. Мне кажется, что лучшего лекарства от фашизма, чем данный фильм, не найти. Российские власти думают иначе.

Путь запрета, даже, учитывая самые благие намерения, является тупиковым путем. Образование, воспитание, открытость миру, разные источники информации, возможность читать первоисточники, хотя бы в переводе, не говоря о том, что лучше читать на языке оригинала, позволяют иметь представление об истории человеческой цивилизации. Возможность читать свидетельства участников тех или иных событий лучшее средство для объективного восприятия мира. Без рассказов Джалила Мамедкулизаде мы бы не знали, как жили азербайджанцы на рубеже XIX-XX веков. Шаламов и Солженицын поведали миру о страшных репрессиях «советского рая». Документально-очерковая книга, в которой собраны рассказы женщин, участниц Второй мировой войны «У войны не женское лицо» белорусской писательницы лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич — правдивый рассказ о страшной войне. Также, как и роман азербайджанского писателя Мейхоша Абдуллаха «Пленница», основанный на рассказе женщины, пережившей армянский плен.

Конечно, художественные произведения не могут заменить исторические исследования. На то они и художественные произведения, что в них присутствуют эмоции и авторское видение. Ученый, по определению, старается сохранять объективный взгляд на события. История — увлекательная наука, путешествие во времени, при условии, что путешественники постараются не попадать в ее ловушки.