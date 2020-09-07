Лондон подорвет свои международные позиции, если нарушит соглашение по Brexit

Великобритания подорвет свои международные позиции, если примет законодательство, которое позволит ей нарушить соглашение с Евросоюзом о порядке выхода из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

«Соглашение должно соблюдаться — это базовый принцип международного права. Если Великобритания решит не выполнять свои международные обязательства, это подорвет ее международное положение. Кто будет заключать соглашения о свободной торговле со страной, которая не соблюдает соглашения? Такой шаг станет отчаянной и саморазрушительной стратегией», — цитирует агентство чиновника ЕС.(ТАСС)