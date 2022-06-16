Великобритания закупила более 20 САУ для Украины в Бельгии.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Sky News.

Более 20 американских дальнобойных орудий M109 закуплены у бельгийской оружейной компании. САУ, которые стреляют снарядами 155 мм, будут доставлены в Украину после ремонта.

Уоллес отметил, что сейчас в некоторых местах Россия превосходит Украину в артиллерии в десятки раз.

«В некоторых районах они определенно превосходят численностью артиллерийских орудий — 20:1 в некоторых районах. Это сила, которую Россия прикладывает к ним», — объяснил он.

При этом министр заявил, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы иметь возможность выиграть войну.

«Я думаю, что у украинцев есть и будет в ближайшие несколько недель возможность добиться значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие места, как Одесса», — сказал он.

Он указал, что в страну начинают поступать «десятки, если не сотни» противокорабельных ракет, а также союзники начинают поставлять Украине артиллерийские и ракетные системы большой дальности.

По его мнению, вскоре украинские силы смогут добиться «значительного прогресса на востоке страны». (УНИАН)