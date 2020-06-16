Лондон осудил Закон о национальной безопасности Гонконга

Великобритания считает закон «О национальной безопасности Гонконга», готовящийся властями КНР в Пекине, нарушением прав и свобод жителей этого специального административного района Китая.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт на 43-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

По его словам, Лондон обеспокоен позицией Китая, которая может представлять угрозу автономии Гонконга.

Брейтуэйт отметил, что вышеуказанный закон противоречит договоренностям между Великобританией и Китаем и призвал Пекин сесть за стол переговоров с администрацией Гонконга.

Глава канцелярии Центрального народного правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин призвал как можно скорее принять законы, обеспечивающие национальную безопасность региона.

Под ними подразумевался пакет законов, запрещающих любые действия, направленные против правительства КНР. В частности, он заявил о необходимости срочно пресечь все антиправительственные выступления. (haberler.com)