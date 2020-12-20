Лондон может оказаться под жестким локдауном на месяцы

Максимальные ограничения, введенные накануне в Лондоне, могут продлить на несколько месяцев. Об этом сообщает The Telegraph.

Как заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, новый вариант коронавируса активно распространяется, и без вакцины удерживать инфекцию будет довольно сложно.

«Учитывая, насколько быстрее распространяется этот новый вариант, будет очень трудно держать его под контролем, пока вакцина не будет развернута», — сказал он.

По его словам, ситуация будет оставаться проблемной, пока в стране не начнется вакцинация. «Это то, с чем мы столкнемся в ближайшие пару месяцев», — намекнул министр.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. (Газета.Ру)