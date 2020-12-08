Локдаун от COVID -19 не защитит, зато отрицательно скажется на экономике

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в жизнь наших граждан. Те, кому позволяет работа и работодатель, перешли на дистанционный режим работы, дабы не подвергать себя и других риску заражения COVID-19. Но многие работают в прежнем режиме и вынуждены каждый день ездить в переполненном транспорте, а потом находиться в непосредственном контакте с коллегами на работе.

Но тесный контакт с людьми увеличивает риск заболеть коронавирусом. С 14 декабря по 18 января вновь вводится ужесточенный карантинный режим. Выходить на работу можно будет только работникам сфер, чья деятельность разрешена.

Ранее поступали другие предложения, которые, по мнению, тех, кто их выдвигал, способны улучшить ситуацию. Так, доцент клиники педагогической хирургии Медицинского университета Адалат Рустам ранее сказал Sonxeber.az о том, что Азербайджан может перейти на трехдневную рабочую неделю. По его словам, это решение может привести к уменьшению количества заражений.

«В остальные дни может быть введена система СМС-разрешений. Кроме того, на две недели мы можем перейти на строгий карантин, так как количество заражений растет»,– подчеркнул он.

В связи с пандемией COVID-19 предлагался еще один вариант: сократить количество рабочих часов до 5-6, выходить на работу по очереди и большую часть сотрудников отправить на «удаленку». В первую очередь, это касается столицы.

Кстати, возможность дистанционной работы будет отражена в трудовом законодательстве. В связи с этим министерство труда и социальной защиты населения АР разработало пакет поправок к 55-й статье Трудового кодекса республики.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов напомнил, что согласно решению Кабинета министров АР, работодателям рекомендовано сократить количество сотрудников, привлекаемых к деятельности по месту работы до 30%, а остальных работников перевести на «удаленку».

«Некоторые работы можно без проблем выполнять дистанционно, но, скажем, кочегар или водитель не сможет работать удаленно. Но многие работодатели не разрешают своим сотрудникам работать из дома даже тогда, когда это возможно. Они игнорируют рекомендацию Кабмина, созывают заседания в обычном режиме. Это касается в основном частного сектора, в серьезных госструктурах данной рекомендации следуют»,– сказал он #.

Что касается временного уменьшения рабочих часов из-за увеличения количества заболевших коронавирусом, то, по словам эксперта, тут важен правильный поход. Если просто уменьшить количество часов, и работники будут возвращаться домой в 4 или 5 часов вечера вместо 6, то будет такая же давка в автобусах и ни к какому положительному результату эта мера не приведет. Важно составить график, согласно которому разные коллективы будут выходить на работу, и заканчивать свой трудовой день в разное время.

Если внедрить трехдневную рабочую неделю, то также без правильного четкого графика не обойтись. Кто-то может приходить по четным, кто-то по нечетным дням. Но Мамедов сомневается, что это могло бы быть осуществимо на практике, особенно в коммерческих структурах. К тому же немало жизнеобеспечивающих отраслей, где непрерывная работа, для них этот вариант не подойдет.

«Но все-таки чтобы снизить количество зараженных, решили ввести локдаун. Однако он может быть не столь эффективен, как ранее. В отличие от апреля, сейчас немало семей, где болеют все члены семьи, но кто-то из них все равно выходит на улицу за покупками. Сейчас будет сложно стабилизировать ситуацию, так как момент упущен»,–говорит эксперт.

По словам председателя центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, то, что в субботу и воскресенье запрещено работать большинству объектов не повлияло положительно на динамику заболеваемости коронавирусом.

«Если уменьшить количество рабочих дней или часов особого эффекта тоже не будет. Локдаун тоже не решит проблему. Зато такие меры отрицательно скажутся на экономике. Напомню, что в нашей стране 2 миллиарда манатов потребители расходовали именно в декабре. А если все будет закрыто, товарооборот резко сократится»,– сказал он.

По его словам, некоторые люди с марта находятся на самоизоляции, но даже во время редких контактов с людьми, заразились COVID-19.

«С коронавирусом можно справиться только благодаря самодисциплине и соблюдению необходимых правил гигиены, но и это ничего не гарантирует. Нужно укреплять иммунитет и чаще менять медицинские маски. Но,–подчеркивает эксперт,– если менять маски несколько раз в день, в итоге потребители на них потратят круглую сумму, и не всем это будет доступно. Государству надо решить вопрос доступности масок для всех категорий граждан, а не запирать людей снова по домам».