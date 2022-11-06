Бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс уже в четвертый раз решила поменять свой сотовый номер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В первый раз Трасс меняла свой номер в июле текущего года, уточнили в издании. По словам политика, тогда ее «взломали российские агенты». Данный номер использовался свыше 10 лет.

При этом следующие три номера, которыми пользовалась Трасс, служили по несколько месяцев.

По данным DM, в результате первого «взлома» Трасс побледнела, когда узнала про это.

Эксперты обратили внимание, что подобный взлом, который устроили с телефоном Трасс, очень легко провести.

До этого Daily Mail информировало, что телефон Трасс был взломан «русскими хакерами» в то время, когда она еще возглавляла МИД королевства — при премьерстве Бориса Джонсона.

Злоумышленникам удалось получить доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, в том числе с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также к личным сообщениям, среди которых и «все сделано». Последнее сообщение якобы было отправлено государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену после взрывов на «Северных потоках». (gazeta.ru)