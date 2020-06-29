Ливийские племена намерены открыть в России счет для прибыли от нефти

Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии намерен открыть банковский счет для справедливого распределения прибыли от продажи нефти между всеми ливийцами, предпочтительный вариант – российский банк, сообщил в интервью РИА Новости вице-председатель совета ас-Сенуси аль-Халик.
По словам аль-Хальки, племена выступают против поступления всех средств от добычи нефти ПНС, о чем они несколько раз заявляли на переговорах с международным сообществом. Это стало одним из главных поводов для блокировки работы нефтяных месторождений, отметил аль-Халик.
«Более того, мы предлагали международному сообществу открыть новый банковский счет, на который будет поступать вся прибыль от продажи ливийской нефти. Я хотел бы, чтобы этот счет был открыт в России, чтобы все средства от продажи нефти были на этом счету и затем распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии», — заявил аль-Халик. Эти средства могут быть использованы на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру в стране, отметил он.
Он уточнил, что вопрос об открытии счета продолжает обсуждаться на переговорах с «ООН и международным сообществом». «Однако мы хотим, чтобы РФ сыграла большую роль, чем сейчас, в этом вопросе», — резюмировал аль-Хальки.(РИА Новости)