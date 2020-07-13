Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти

Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс- релиз компании.

«Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) … осуждает возобновленную блокаду на экспорт ливийской нефти… NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии», — говорится в релизе.