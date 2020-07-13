Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти

Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс- релиз компании.
«Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) … осуждает возобновленную блокаду на экспорт ливийской нефти… NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии», — говорится в релизе.
Компания 10 июля сняла режим форс-мажор со всех портов для экспорта нефти. Первым судном, на которое была загружена нефть, стал танкер Kriti Bastion в порту Es Sider. Однако уже 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара распорядились остановить дальнейший экспорт, сообщает компания.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.