Ливан экстрадировал человека, который, как утверждается, является внучатым племянником Саддама Хусейна, в Ирак, где он обвиняется в причастности к резне, совершенной ИГИЛ. Об этом сообщает издание Al Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах.

Иракские СМИ называют Абдуллу Сабави внучатым племянником Саддама Хусейна. Его экстрадировали в среду 9 ноября, рассказал на условиях анонимности источник агентства AFP.

«Его обвиняют в том, что он был членом ИГИЛ и участвовал в резне в Шпайхере в 2014 году, в ходе которой экстремистская группировка казнила до 1700 курсантов ВВС», — рассказал источник.

Сабави родился в 1994 году. Он был задержал 11 июня по запросу Интерпола. После этого Ирак запросил его экстрадицию

Семья Сабави отрицает обвинение. По их словам, во время резни в Шпайхере он находился в Йемене.

Резня в Кэмп-Шпайхере считается одним из самых страшных преступлений ИГИЛ в Ираке. Десятки причастных к резне были приговорены иракскими судами к смертной казни. (РБК)