Более 150 км границы Литвы с Беларусью оборудовано заграждением из применяемой армией колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины). Об этом сообщил в пятницу в Facebook председатель комитета Сейма (парламента) балтийской республики по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

«Завершаем 2021 год с такими результатами: 150,4 км на границе защищено линией концертины, на 10 км установлено также стационарное заграждение», — говорится в посте.

По словам Касчюнаса, вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года будет защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. «Уже подписаны соглашения о внедрении системы видеонаблюдения, которая позволит эффективно контролировать нелегальную миграцию, а также контрабанду», — написал глава комитета.

На границе с Беларусью Литва решила построить стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. (ТАСС)