Литва не признала Лукашенко законно избранным президентом

Инаугурация Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси не является фактом опровержения незаконности его избрания в ходе фальсифицированных выборов главы государства. С таким комментарием выступил в среду президент Литвы Гитанас Науседа.

«Литва не признает Лукашенко законно избранным президентом. Тайные и напыщенные церемонии инаугурации данного факта не опровергнут и иллюзии законности не создадут», — заявил он.

Литва, по словам президента республики, выступает за проведение в соседней стране новых выборов. «Мы высказываемся за новые демократические выборы с участием международных наблюдателей», — сказал Науседа. Законным лидером Беларуси в Литве считают Светлану Тихановскую, которая уехала в Вильнюс после выборов.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла в среду во Дворце независимости. Он произнес присягу на белорусском языке, после чего председатель ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента. На церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта.