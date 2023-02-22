В Литве намерены добиваться расширения американского военного контингента и увеличения срока его пребывания на своей территории. Об этом заявила советница президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите в эфире телеканала LRT.

Эту тему представитель Литвы намерен поднять в ходе встречи с президентом США Джо Байденом и главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве, на которой также будут присутствовать лидеры стран так называемой «бухарестской девятки».

«В ходе встречи, которая состоится в среду в Варшаве с президентом США Джо Байденом и на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, мы поставим вопрос о том, чтобы в регионе стран Балтии и в Литве было дислоцировано больше американских военных, а при ротации подразделений не было пауз в их присутствии», — рассказала журналистам Скайсгирите.

Сейчас в Литве размещен батальон армии США в составе около 500 солдат и офицеров. Стремление руководства восточноевропейских стран разместить на своей территории американских бойцов связывают с их стремлением усилить гарантии защиты со стороны Вашингтона в случае эскалации. (Газета.Ру)