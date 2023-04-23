Литва, Латвия и Эстония координированно приняли решения о вызове дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений в связи с высказываниями посла КНР во Франции Лу Шае. Об этом в воскресенье сообщило агентство BNS.

«Такое координированное решение о вызове в понедельник представителей Китая принято», — приводятся в сообщении слова представителя МИД Литвы Паулины Левицките.

В пятницу французский канал LCI распространил в Twitter цитату из интервью Лу Шае, который заявил, комментируя статус Крыма, что «даже страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».