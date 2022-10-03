Сегодня мне прислали несколько видео, отражающие военные преступления, совершенные против азербайджанцев.

Об этом сообщил специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня мне прислали несколько видео, отражающих военные преступления, совершенные против азербайджанцев. Они также должны быть расследованы, и истинные виновные должны быть привлечены к ответственности. Конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и каждый должен ответить за свои действия», — подчеркнул Клаар.