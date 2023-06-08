Прямая линия президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре. Об сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам собеседника издания, изначально предполагалось, что прямая линия пройдёт раньше, возможно, даже этим летом. Однако пару недель назад стало понятно, что в это время её уже ждать не стоит. Лучше дождаться определенности с ситуацией на фронте, пояснил он.

В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину прямую линию с Путиным проводить не стали. Издание The Moscow Times писало, что Путин принял такое решение лично — из-за возможных диверсий со стороны Украины.

Кроме того, в декабре должны быть официально назначены президентские выборы в России, которые по закону должны пройти 17 марта 2024 года. По мнению источника «Коммерсанта», желательно, чтобы прямая линия Путина состоялась до объявления президентских выборов, потому что проводить её уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

Пока Владимир Путин не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Она проводилась даже с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал должность премьер-министра. С 2017 года ее стали проводить в июне. В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, прямую линию не устраивали, но ее элементы были включены в большую пресс-конференцию. Последний раз прямая линия прошла 30 июня 2021 года.