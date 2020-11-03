Ликвидированный в Вене террорист оказался сторонником ИГ

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал «Исламскому государству».
На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней пресс-конференции.
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли три человека, 15 ранены.
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.(РИА Новости)