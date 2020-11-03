Ликвидированный в Вене террорист оказался сторонником ИГ

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал «Исламскому государству».

На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней пресс-конференции.