Венгерский «Ференцварош», возглавляемый бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым, разгромно проиграл в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов азербайджанскому «Карабаху» 1:3.

Как сообщает #, клуб из Агдама открыл счет уже на 7-й минуте матча. Отличился французский полузащитник Абделла Зубир. В начале второго тайма гости увеличили свое преимущество, а затем довели счет до разгромного. Дубль на счету сенегальского нападающего Ибраима Ваджи. Команда Станислава Черчесова смогла отыграть один мяч за четыре минуты до окончания основного времени. Единственный мяч венгров на счету Адама Траоре.

Предыдущая игра между соперниками завершилась со счетом 1:1. Таким образом, в следующий этап проходит клуб из Азербайджана.