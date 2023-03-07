Актриса Лия Ахеджакова получила больше 15 тысяч писем со словами поддержки, рассказал в своём телеграм-канале режиссёр Кирилл Серебренников, призвавший три недели назад всех желающих написать их. По словам Серебренникова, письма распечатаны и переданы Ахеджаковой, «она совершенно счастлива и благодарит каждого».

8 февраля стало известно, что руководство московского театра «Современник», где Лия Ахеджакова работала с 1977 года, убрал из репертуара последнюю постановку с её участием – спектакль «Игра в джин». По словам актрисы, которая неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины, директор театра в разговоре с ней упомянул, что его «буквально завалили гневными письмами в её адрес». Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что «очень хотела играть».

До этого «Современник» снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – «Первый хлеб». На него жаловались «Офицеры России» из-за монолога актрисы, который якобы оскорбляет ветеранов.

В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль «Мой внук Вениамин», в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах. (svoboda.org)