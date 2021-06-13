Лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес, но призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. Об этом говорится в коммюнике, принятом в воскресенье по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в городе Карбис-Бэй.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение <…>, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека», — отмечается в заявлении. (ТАСС)