Лидеры стран «Большой семерки» назвали военным преступлением ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. Они отметили, что все причастные к этому, а также президент России Владимир Путин будут привлечены к ответственности.
В совместном заявлении политики сообщили, что продолжат оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную помощь «столько, сколько потребуется».
Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной.
Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал атаку по ТЦ демонстрацией глубины жестокости и варварства российского президента. По его словам, такие события только укрепляют решимость западных стран поддерживать Киев. «Путин должен понять, что его поведение не даст ничего иного», — уточнил Джонсон.
С заявлениями, осуждающими Россию, также выступили власти США, Франции, Норвегии. В ООН выразили обеспокоенность усилением боевых действий в Украине и ракетными ударами по не военным объектам.
«Гражданская инфраструктура, которая включает в себя торговые центры, и мирные жители никогда не должны становиться мишенью», — сказал официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.
Во вторник, 28 июня, пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения российских обстрелов, которым подвергаются мирные украинские жители. Запрос внеплановой встречи поступил от постпреда Украины Сергея Кислицы.
Удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуке был нанесен днем в понедельник, 27 июня. В это время внутри находилось около тысячи человек. Здание полностью сгорело. По последним данным, погибло 18 человек, еще 59 получили ранения.