Лидеры стран «Большой семерки» назвали военным преступлением ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. Они отметили, что все причастные к этому, а также президент России Владимир Путин будут привлечены к ответственности.

В совместном заявлении политики сообщили, что продолжат оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную помощь «столько, сколько потребуется».

Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной.