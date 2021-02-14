Лидер немецких либералов призвал к санкциям против российской элиты

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения персональных санкций против российской элиты в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Эту мысль он высказал в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag в воскресенье, 14 февраля.

«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», — указал Линднер. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными.

В то же время общие торговые санкции ударят, в первую очередь, по населению России и германской экономике, не оказав существенного давления на Путина, добавил Линднер.

Ожидается, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече 22 февраля обсудят варианты новых ограничительных мер, которые могут стать реакцией ЕС на преследование в России критика Кремля Алексея Навального. (DW)