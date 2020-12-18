Личная жизнь Путина не известна Пескову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ничего не знает о личной жизни главы государства Владимира Путина. Об этом пишет kp.ru.

«Я чиновник, я госслужащий, поэтому это никак не входит в мои обязанности. Конечно, личная, семейная жизнь Путина касается только самого Путина и только тех, кто являются его родными и близкими», — сказал Песков.

В четверг, 17 декабря, на большой пресс-конференции глава государства поделился, что читает внукам произведения российских и советских авторов.