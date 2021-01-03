Левандовски – лучший бомбардир топ-10 лиг в 2020 году

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших бомбардиров 2020 года в топ-10 лигах.

Первое место в списке занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 47 голов в 44 матчах чемпионата Германии в 2020 году.

На второй строчке расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (44 мяча в 45 играх), на третьей – форвард «Интера» Ромелу Лукаку (40 голов в 52 играх).

10 лучших бомбардиров топ-10 лиг Европы в 2020 году:

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 47 голов в 44 матчах;

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 44 мяча в 45 играх;

3. Ромелу Лукаку («Интер») – 40 голов в 52 играх;

4. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 39 голов в 37 играх;

5. Чиро Иммобиле («Лацио») – 34 мяча в 42 играх;

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 29 голов в 41 игре;

7. Бруну Фернандеш («Спортинг» / «Манчестер Юнайтед») – 28 голов в 56 играх;

8. Лионель Месси («Барселона») – 27 мячей в 48 играх;

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 26 голов в 45 матчах;

10. Паулинью Диаш («Брага») – 25 голов в 44 матчах.