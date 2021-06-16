В Leyla Khazari Art-Gallery сост оялось открытие выставки художественных работ «Летнее наслаждение», сообщает #.

В выставке приняли участие художники и скульпторы: Рафаил Алиев, Мир-Азер Абдуллаев, Намик Мамедов, Сами р Казиев, Сируз Мирзазаде, Маргарита Керимова-Соколова, Интигам Ага ев, Гама Меликова, Елена Ахвердиева, Бутунай Ахве рдиев, АнарГусейнзаде, Закир Ахмедов, Мамед Оруджев, Гусейн Ахвердиев и др.

Экспозиция выставки производила яркое и импульсивное впечатление сочетанием традиционных мотивов, авангарда и современного искусства, объединенных общим образом летнего Абшерона и традициями азербайджанской живописи.

Преемственность нескольких поколений живописцев и их наработки продолжают радовать зрителей своим неповторимым колоритом цельного образа, собирающего как в калейдоскоп отдельные яркие индивидуальные личности художников.

Куратору выставки Рустаму Гусейнову удалось показать в экспозиции современный этап развития азербайджанской живописи, создав большую картину яркими мазками наиболее колоритных современных художников и скульпторов Азербайджана.

Атмосфера выставки несет в себе тепло родного уюта, где каждый зритель может найти для себя любимый уголок и выбрать те краски, которые ему наиболее по душе. Работы художников несут в себе эту атмосферу, создавая идеальный баланс между собственной индивидуальностью и общим впечатлением от коллег как в старом уютном дачном поселке, где все соседи друг друга знают и любят, и где нет высоких заборов и не запираются двери.

Выставка продлится до 5 июля. Вход свободный.