В Leyla Khazari Art-Gallery сост
В выставке приняли участие художники и скульпторы: Рафаил Алиев, Мир-Азер Абдуллаев, Намик Мамедов, Сами
Экспозиция выставки производила яркое и импульсивное впечатление сочетанием традиционных мотивов, авангарда и современного искусства, объединенных общим образом летнего Абшерона и традициями азербайджанской живописи.
Преемственность нескольких поколений живописцев и их наработки продолжают радовать зрителей своим неповторимым колоритом цельного образа, собирающего как в калейдоскоп отдельные яркие индивидуальные личности художников.
Куратору выставки Рустаму Гусейнову удалось показать в экспозиции современный этап развития азербайджанской живописи, создав большую картину яркими мазками наиболее колоритных современных художников и скульпторов Азербайджана.
Атмосфера выставки несет в себе тепло родного уюта, где каждый зритель может найти для себя любимый уголок и выбрать те краски, которые ему наиболее по душе. Работы художников несут в себе эту атмосферу, создавая идеальный баланс между собственной индивидуальностью и общим впечатлением от коллег как в старом уютном дачном поселке, где все соседи друг друга знают и любят, и где нет высоких заборов и не запираются двери.
Выставка продлится до 5 июля. Вход свободный.