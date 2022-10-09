Спустя много лет Баку восстановил прямое авиасообщение с туристической столицей Узбекистана — Самаркандом, куда в советские годы можно было быстро и комфортно добраться на самолете. Сегодня такую возможность бакинцам дают AZAL и Fly Khiva Group: совместный рейс в древнейший и уникальный город осуществляется два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Время в пути пролетает незаметно – всего два часа и новенький аэропорт Самарканда дружелюбно встречает туристов из Азербайджана. На рейсе Баку – Самарканд даже у пассажиров эконом класса есть такие преимущества, как обед и бесплатный провоз багажа (23 кг), вода и безалкогольные напитки в неограниченном количестве.

По приглашению компании Fly Khiva корреспондент # отправился в Самарканд первым рейсом в рамках медиа – тура и смог воочию оценить потенциал нового направления и красоты древнейшего города.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Самарканд – город, которым можно любоваться бесконечно. История, легенды, архитектура, восточные минареты, улыбчивые люди вокруг – самаркандцы рады гостям, они с удовольствием позируют туристам на камеры, а когда узнают, что перед ними бакинцы, то еще и одарят сердечным рукопожатием и словом «братья». Самарканд – город в сине-голубых оттенках. Невероятные мозаичные узоры радуют глаз на каждом шагу – это и старинные архитектурные композиции, выполненные древними мастерами и украшающие памятники истории и архитектуры, а также современные мотивы, которые гармонично и символично присутствуют в дизайне интерьеров, в национальной одежде, шарфах, посуде и т.д. Даже упаковка одноразового пакетика чая в номере отеля напоминает произведение восточных мастеров – современным узбекам, однозначно, есть чем восхищать и удивлять своих гостей. Водители в Самарканде неторопливы и аккуратны: преимущественно водят небольшие автомобили белого цвета, и, что совершенно непривычно для бакинцев, практически игнорируют черный и серые цвета. Самаркандцы чтут свои традиции, поэтому и сегодня на улицах города можно встретить женщин, облаченных в национальные костюмы, мужчин в тюбетейках. Туристы свободно чувствуют себя в любой одежде, но нужно учесть, что прогулки в открытых нарядах неуместны для посещения мавзолеев и мечетей, которых в Самарканде очень много, и которые должны непременно главенствовать в списке must see каждого туриста. Самарканд – невероятно зеленый город. Помимо различных деревьев и цветочных композиций, повсеместно растет рейхан, — зеленый и красный, поэтому несложно представить, каким ароматом наполнены улицы города.

СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО САМАРКАНДА И РАЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Самарканд носит титул «Сердце великого Шелкового пути» и включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия как город — перекресток культур. Оказавшись в этом городе, немедля идите на площадь Регистан – большинство завораживающих фотографий с видами города делаются именно с этой завораживающей локации. Среди других важных экскурсий — Мавзолей Гур-Эмир, где под нефритовым надгробием покоится великий полководец и завоеватель Амир Тимур. В оформлении мавзолея было использовано почти 3 кг сусального золота – роскошь, от которой невозможно отвести глаз! В мечети Биби-Ханым, являющейся правнучкой Чингисхана и любимой женой Амир Тимура можно узнать красивую легенду о любви и послушать рассказ о масштабной реставрации комплекса, продолжавшейся 15 лет. С мечети Хазрат-Хызр открывается потрясающий вид на главные достопримечательности Самарканда. Среди прочих уникальных локаций Самарканда — комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, Мавзолей Святого Ходжи Данияра — одного из четырех великих иудейских пророков – место невероятной энергетики и силы. Если до недавнего времени визитной карточкой города в один голос называлась площадь Регистан, то сегодня на туристической карте Самарканда появилась новая страница – историко-этнографический парк «Вечный город». Это – настоящий рай для туристов, и всего лишь часть огромного комплекса, расположившегося на обоих берегах гребного канала общей площадью 260 гектаров под общим названием Silk Road Samarkand. Здесь – лучшие отели в городе, экодеревня, светомузыкальный фонтан, и именно здесь проходил саммит ШОС, в котором принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Комплекс был открыт в этом году, а потому поток туристов и местных жителей в эту локацию можно назвать беспрерывным. Туристы признаются, что в этом месте можно запросто провести весь день, на что местные жители отвечают – «здесь можно провести всю жизнь!». Красота, масштаб и монументальность этого многомилионного проекта не знает никаких границ. «Вечный город» — из тех мест, про которые говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, ну, или прочитать.

ПЯТЬ ПРИЧИН КУПИТЬ БИЛЕТ В САМАРКАНД

Причина номер 1 – всего за два часа и относительно небольшую стоимость билета – (595 манатов в обе стороны) переместиться в древнейший центр восточной цивилизации и мирового зодчества, насладиться неповторимым сочетанием национальной узбекской кухни и узбекского гостеприимства, познать все тонкости узбекского чаепития и вкус различных видов плова, увезти на память уникальные экземпляры узбекской керамики, шелка и магию незабываемого путешествия.

Причина номер 2 – посетить старейший и крупнейший в Узбекистане рынок — Сиабский базар и купить самые вкусные в Узбекистане сухофрукты, орешки, фисташки, дыню, виноград и более 17 видов самаркандского хлеба, испеченного по древним рецептам местных жителей. Торг – не только уместен, но и приветствуется продавцами!

Причина номер 3 – загадать желание, сидя под уникальным 600-летним фисташковым деревом во дворе Мавзолея Святого Ходжи Данияра. Много лет дерево было засохшим – чудо произошло после того, как незадолго до ухода в мир иной патриарх Алексией II освятил его, и спустя год на нем вновь появились листочки — дерево вернулось к жизни. С тех пор самаркандцы и гости города загадывают здесь желания и думают о самом сокровенном…

Причина номер 4 – купить знаменитую шелковую бумагу и оставить на ней послание потомкам, или признание в вечной любви к своей второй половинке. Ведь лучшего способа для этой цели не найти – бумага, которую производят в предместье Самарканда на легендарной бумажной фабрике хранится целых 2000 лет! Узбекский писатель, мыслитель и ученый Алишер Навои называл самаркандскую бумагу «крыльями, разносящими по миру мысли мудрецов». Фабрика представляет собой уникальное экопространство с множеством водяных мельниц и само посещение оставит воспоминание на всю жизнь. Тем более, что туристы могут самостоятельно понаблюдать и даже принять участие в процессе производства уникальной бумаги.

Причина номер 5 – ощутить себя миллионером: разменять 170 азербайджанских манатов (100 долларов) и получить за них миллион узбекских сум!