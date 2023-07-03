Из года в год в Армении усиливается антисемитизм. Еще в январе текущего года Министерство диаспоры Израиля опубликовало ежегодный отчет об антисемитизме в 2022 году в мире. Авторы документа особое внимание уделили росту антисемитизма в Армении. В частности, они отмечают резкий рост антисемитизма в армянских телеграмм-каналах преимущественно на русском языке, где пользователи позволяют себе употреблять уничижительные синонимы для обозначения слова «еврей».

Вероятнее всего по причине обеспокоенности ростом антисемитизма в Армении в Ереванском государственном и Американском университетах в этом году прошли лекции на тему «Толерантность и противостояние антисемитизму». Однако подобное мероприятие пришлось не по вкусу редакции газеты «Голос Армении».

В этом издании считают, что в Армении «никогда не было антисемитизма». Что армяне самые пушистые и белые на этом белом свете, и они «никогда не страдали ксенофобией и антисемитизмом». И если есть необходимость в проведении подобных лекций, то их нужно проводить не в Армении, а в Азербайджане так как именно там «страдают нетерпимостью».

В целом ничего от известного по информационным выпадам в адрес Азербайджана издания ожидать и не приходится. Автор статьи даже в качестве противовеса заявлениям председателя Еврейской общины Армении Риммы Варжапетян-Феллер приводит слова ереванского раввина Гершона Меира Бурштейна о «полном отсутствии антисемитизма» в Армении. Хотя, как правильно отмечает газета, до недавних пор Варжапетян-Феллер повсеместно заявляла о том, что в Армении никогда не было и нет антисемитизма, но сейчас она резко поменяла свое мнение.

Однако оставим в стороне разногласия в еврейской общине Армении, которые порой помогают армянской пропаганде откреститься от справедливых обвинений в наличии антисемитизма в Армении, и перейдем к ответу на заданный в газете главному вопросу: Где и когда проявлялся антисемитизм армян или вообще ксенофобия в Армении по отношению к кому бы то ни было?

Считающими себя ангелами во плоти горе-патриотам стоит напомнить о том, что в 1988-1991 годах с нынешней территории Армении были насильственно изгнаны все азербайджанцы. Так, в результате этнической чистки были освобождены 185 населенных пунктов на территории Армении, свыше 250 тысяч азербайджанцев и 18 тысяч курдов были насильственно изгнаны из родных очагов, 217 азербайджанцев было убито армянами. Из них 49 человек умерло от обморожения в горах, спасаясь от армян, 41 человек был убит в результате чудовищных избиений, 35 человек были убиты пытками, 115 человек сожжены, 16 расстреляны, 10 умерло от инфаркта, не выдержав истязаний и пыток, двое убиты врачами в больнице, остальные же были потоплены, повешены, убиты электрическим током, обезглавлены.

Таким образом в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Азербайджанское историко-культурное наследие в Армении, в том числе мечети и кладбища, подверглись широкомасштабному разрушению, все азербайджанские топонимы были изменены.

Неудивительно, что при подобном варварском отношении к азербайджанцам у народа, который «первый в мире принял христианство на государственном уровне» и вроде бы должен следовать постулатам христианского милосердия проявляется в неприкрытой форме не только тюркофобия, но и антисемитизм. И если у некоторых горе-патриотов коротка память, то мы напомнить им об этом красноречивыми фактами.

На совести армянских националистов десятки тысяч убитых и замученных евреев в Азербайджане в 1918-1919 годах. В те годы, проживавшие в Губе горские евреи отказались вступать в союз с армянскими бандами против мирного мусульманского населения и предложили избежать кровопролития. Это привело к массовым убийствам евреев Азербайджана со стороны армянских националистов.

А в самой Армении за последние несколько лет неоднократно оскверняли памятник жертвам Холокоста в Ереване. Это очень наглядный показатель отношения к евреям в Армении. К тому же организация Pew Research Center провела исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года. И согласно обнародованным данным, 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Это самый высокий уровень антисемитизма среди всех исследованных стран.

В отчете «Антисемитизм в Армении (2002-2006)», размещенном на сайте Евроазиатского еврейского конгресса отмечается, что армяно-еврейские отношения помимо всего прочего омрачает факт возвеличивания в Армении ярого дашнака, генерала Дро (Драмастамата Канаяна), который сотрудничал с нацистской Германией, являясь командующим батальонов Армянского легиона.

Сайт WikiLeaks.org приводит выдержки из документа 2008 года от Госдепа США, в котором указывается, что армянская пресса использовала антисемитизм для того, чтобы очернить оппозицию, в частности экс-президента Левона Тер-Петросяна из-за того, что его жена – еврейка.

В Армении также часто звучат обвинения в адрес евреев в том, что они активно помогали туркам в «геноциде армян». К примеру, лидер Народной партии Армении, кандидат в президенты (2008 год) Тигран Карапетян напрямую заявил, что евреи принимали непосредственное участие в организации «геноцида армян». А председатель партии «Армяно-арийский орден» Армен Аветисян в январе 2005 года за неоднократные попытки разжигания межэтнической розни между армянами и евреями был арестован, но отделался условным сроком.

В феврале 2002 года в ереванском Доме писателей состоялась презентация книги Ромена Епископосяна «Национальная система», изданной на армянском и русском языках. В этой книге турки именуются «нацией-убийцей», а евреи – «нацией-разрушителем». В главе «Величайшая фальсификация ХХ века» автор голословно заявляет, что «Холокост — это миф».

С учетом этих неопровержимых фактов неудивительно, что в последнем отчете Министерства диаспоры Израиля зафиксирован рост антисемитизма в Армении. Но в газете «Голос Армении» считают иначе, прикрываясь рассказывающим байки Бурштейном. Некогда в той же газете было опубликовано интервью руководителя правительственного комитета по делам этнических и религиозных меньшинств Грануш Харатьян, которая заявила о том, что праздничные ритуалы, связанные с шаббатом, имеют якобы враждебный к не евреям и антихристианский характер. Несмотря на возмущение евреев Харатьян заявила, что не собирается извиняться за сказанное.

Подобные проявления антисемитизма не удивительны. Ведь в Армении молодое поколение армян воспитывается в духе приспешника немецких нацистов Гагерина Нжде, которому воздвигнут памятник в центре Еревана. Те, кто героизирует Нжде, уже готовы к повторению совершенных им преступлений. Каков народ, таковы у него и герои.