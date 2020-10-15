Леброн Джеймс объединился с Обамой против Трампа

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2020 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объединился с супругой бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обамой в рамках движения «Больше чем голосование», сообщает NBA Holics.

Движение направлено в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена.

Стоит отметить, что Дональд Трамп, действующий президент страны, намерен переизбраться на второй строк. Лидер Соединенных штатов нередко критикует баскетболиста за его действия и позицию. (Газета.Ру)