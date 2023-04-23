Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции в 2027 году, если власти не ответят на стоящие перед страной вызовы и не продолжат реформы. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Parisien.

«Я могу сказать одно: Марин Ле Пен может победить, если мы не ответим на вызовы, стоящие перед страной, и у нас появится привычка врать или отрицать реальность», — сказал Макрон, отвечая на вопрос, «может ли он себе представить, что через четыре года встретит Ле Пен на пороге Елисейского дворца».

По словам Макрона, невозможно победить Национальное объединение, если не будет достигнут успех в проектах по реиндустриализации, защите окружающей среды, обеспечению общественного порядка и улучшению сектора государственных услуг.