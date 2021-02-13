Le Figaro: «Армянские военные умирали как мухи…»

«Недорогие и эффективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) открывают новую эру ведения войны. Турция стала мастером в конфликтах такого типа, что она доказала в Нагорном Карабахе. Однако эта новая война таит в себе много опасностей», — пишет французское издание Le Figaro в своей статье, посвященной роли беспилотников в 44-дневной Второй Карабахской войне.

Газета пишет, что в последние годы Турция именно за счет применения беспилотников смогла изменить ход боевых действий в Сирии, а также в Ливии, северном Ираке в свою пользу. А в Карабахской войне боевые беспилотники, поставленные Турцией, сыграли важную роль в разгроме армянской армии.

«Хотя в начале конфликта армянские военные в Нагорном Карабахе чувствовали себя вполне уверенно, уже через несколько дней их охватил панический страх, вызванный тем, что исходит с воздуха. Их артиллерия и танки маскировались под деревьями, их командные пункты располагались на холмах со стволами деревьев в качестве укреплений, а местность пересекалась лишь их длинными и глубокими траншеями. Все делалось согласно военной традиции, однако такая стратегия оказалась самоубийственной. Позиции легко обнаруживались с воздуха, становясь легкими целями для ударных беспилотников. Армянам нечем было противостоять этим атакам, и они умирали как мухи», — указывает автор публикации.

Le Figaro, принимая во внимание Вторую Карабахскую войну и стратегию Азербайджанской армии в этой войне, пишет, что сегодня тот, кто хочет стать победителем в войне, должен отказаться от опыта предыдущих войн.

«Сегодня для того, чтобы одержать победу, следует отказаться от той войны, какая велась раньше. Военные беспилотники используются уже 20 лет, но в Нагорном Карабахе они впервые повлияли на весь ход конфликта. Кавказ стал ареной современной войны, предвещающей то, как будут вестись конфликты в будущем. Во всем мире все больше и больше стран обращаются к дронам», — пишет издание.

«БПЛА перестали быть просто средствами разведки и уничтожения, они служат также для координации действий артиллерии, танков и пехоты. Кроме того, они нарушают воздушную оборону и связь противника. В настоящее время существует более 40 различных типов боевых беспилотников. Они варьируются от обычных боевых дронов, которые стреляют ракетами и сбрасывают бомбы, до моделей-смертников, которые самоуничтожаются и уничтожают свою цель. Последние в основном израильского производства», — сообщает издание.

«Дроны эффективны и недороги», — утверждает Вим Цвейненбург из Pax, международной миротворческой организации, базирующейся в Нидерландах.

«Соединенные Штаты годами использовали их для нацеливания на боевиков «Аль-Каиды» и других предполагаемых террористов, — поясняет эксперт по вооружениям, который также работает на интернет-издание журналистских расследований Bellingcat. — Сегодня их использование больше не ограничивается борьбой с повстанцами — дроны идеально подходят для ведения войны и сочетаются с другими системами оружия».

Газета пишет, что на протяжении многих лет крупнейшими производителями и экспортерами дронов были США, Израиль и Китай. Сегодня к ним присоединилась Турция, которая развила собственную промышленность — не в последнюю очередь потому, что Вашингтон отказался поставлять Анкаре беспилотники.

«В 2014 году турецкий боевой дрон Bayraktar TB-2 совершил свой первый полет, став центральным элементом турецкого парка беспилотников. В этом году появился новый, более мощный вариант. Теперь новым флагманом парка является Bayraktar Akinci. Он способен нести гораздо больше управляемых ракет и бомб, чем его предшественник», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что турецкой армии удалось усовершенствовать свою новую военную стратегию в различных международных операциях.

«В феврале и марте прошлого года Анкара выставила напоказ свою новую мощь в мятежной сирийской провинции Идлиб. В то время истребители режима Асада в результате авиаудара убили 36 турецких военных, — напоминает журналист. — Турецкий ответ последовал незамедлительно. За неделю было уничтожено более 100 боевых машин сирийской армии и погибло до 3 тыс. военных. Крупная смертоносная операция стала возможной только благодаря комбинации беспилотников, артиллерии и истребителей», — указывает автор публикации.