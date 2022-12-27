«Неназванные официальные лица» в Пентагоне угрожали нанести «обезглавливающий удар» по Кремлю, под которым подразумевалось физическое устранение президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», – заявил Лавров в интервью ТАСС.

Он предложил тем, кто вынашивает подобные планы, «хорошо подумать» о последствиях «обезглавливающего удара». Также министр иностранных дел обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в намерении нанести ядерный удар по России.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. Это тоже переходит границы допустимого», – сказал Лавров, напомнив, что в ядерной войне не может быть победителей, «и она никогда не должна быть развязана».

«С глубокой озабоченностью констатируем пропагандистскую вакханалию в США и в целом на Западе вокруг темы ядерного оружия», – отметил глава МИД.

Обвиняя США в желании физически устранить Путина, Лавров сослался на статью в издании Newsweek. В ней источники в Пентагоне сообщили, что возможной реакцией США на применение ядерного оружия со стороны России может быть «обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в самом сердце Кремля».

Разговоры о применении ядерного оружия начались после очередного намека президента РФ Владимира Путина на то, что Москва готова к нему прибегнуть. «Наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», – сказал Путин 21 сентября, объявляя первую с 1941 года мобилизацию в России.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии 6 октября, заявил, что НАТО должно «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». «Превентивные удары (to do preemptive strikes), чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России», – сказал Зеленский.

Позднее в интервью Би-би-си Зеленский сослался на ошибку перевода – он имел в виду превентивные санкции. «Нужно использовать превентивные пинки (preventive kicks), а не атаки», – отметил президент Украины. (moscowtimes.ru)