Лавров заявил, что сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Никосией

«Относительно наших отношений с Турцией хотел бы еще раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказывается и не будет сказываться на нашем диалоге с Никосией», — сказал министр в интервью греко-кипрской газете «Филэлефтерос«.