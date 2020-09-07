Лавров заявил, что сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Никосией

Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Относительно наших отношений с Турцией хотел бы еще раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказывается и не будет сказываться на нашем диалоге с Никосией», — сказал министр в интервью греко-кипрской газете «Филэлефтерос«.
По оценкам российской стороны, «политическая воля не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре». «Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов – Организация Объединенных Наций. Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны», — добавил Лавров.
Он также отметил, что сегодня российско-кипрский политический диалог «носит дружественный и доверительный характер».
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ 8 сентября посетит Кипр с рабочим визитом, поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.
Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра, в частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова. (РИА Новости)