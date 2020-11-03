Лавров заявил, что Путин ежедневно предпринимает усилия для урегулирования в Карабахе

Президент России Владимир Путин ежедневно предпринимает посреднические усилия для урегулирования в Карабахе.

Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Коммерсант».

«Президент Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией — партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу», — сказал Лавров.

По словам российского министра, Москва параллельно предлагает возможные варианты политического урегулирования.