Европейский союз (ЕС) вместе с НАТО формируют коалицию для борьбы с Россией. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза, — сказал он. — Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ. Будем на все это смотреть очень внимательно».