Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира, думая лишь о собственной выгоде и стремлениях. Соответствующее заявление в интервью агентству «Синьхуа» сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, в настоящее время речь идет не о новой холодной войне, а о «настойчивом стремлении Вашингтона и его сателлитов навязать американоцентричную модель мироустройства».

Москва, как отметил Лавров, крайне обеспокоена возможным продовольственным кризисом, который спровоцирован антироссийскими санкциями.

В свою очередь российская сторона продолжит добросовестное исполнение международных контрактов на поставки критически важной продукции, в частности, энергоносителей, заверил дипломат.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия не «играет» с темой ядерной войны и не воюет с НАТО.