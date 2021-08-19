Глава МИД России Сергей Лавров, выступая 17 августа перед студентами и преподавателями Балтийского федерального университета, предостерёг Германию от попыток насадить в Калининграде «кёнигсбергскую идентичность».

Пожалуй, впервые тема «германизации» самого западного региона России прозвучала на столь высоком федеральном уровне.

«Мы знаем, что некоторые наши зарубежные партнёры, идеологи, пытаются насаждать так называемую „кёнигсбергскую идентичность“», — заявил Лавров в Калининграде.

По словам министра, Россия приветствует «деполитизированное сотрудничество» со всеми без исключения странами, однако не потерпит идеологических провокаций.

«Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить. Но если под видом деятельности различных институтов гражданских обществ будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешаться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, и мы их не потерпим», — заявил глава МИД России.

Как отмечает EADaily, 5-6 лет назад в Калининградской области силами патриотов-общественников при противодействии региональной элиты была поднята в СМИ и соцсетях тема ползучей германизации российского эксклава. В частности, на местном портале «НьюсБалт» в рубрике «Онемечивание Калининграда» было опубликовано порядка 100 критических материалов на эту тему. Журналист, лондонский эмигрант Олег Кашин в интервью Deutsche Welle охарактеризовал эти публикации «впечатляющей подборкой», а «Комсомольская правда — Калининград», подводя итоги 2016 года, назвала споры о ползучей германизации — «дискуссией года».

Интересно, о чем это? И почему тут решил вмешаться Лавров? Возможно, это из серии последних истерик прокремлевских СМИ относительно «преследований русских и русского языка» по периметру границ РФ, которые рядом независимых экспертов расцениваются как часть предвыборной кампании «Единой России»? Потому что ведь в реальности никакого «онемечивания Калининграда» не может быть по очень простой причине – нет человеческой базы, на которую там можно было бы опереться. Ведь сразу после войны Сталин просто выселил подчистую всё коренное немецкое население Восточной Пруссии на территорию будущей ГДР. А вместо них привезли и поселили по большей части русских из центральных областей РСФСР.

Интересно, что ответят на эти вопросы # известные эксперты.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Я не знаю к чему поднимается эта тема. В 2012-2014 годах я был советником губернатора Калининградской области, и тогда там эта тема вообще не вставала. Думаю, происходящее – это просто сотрясение воздуха в условиях отсутствия серьёзной повестки дня. Проблемы, как таковой, не существует, на мой взгляд.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я хорошо помню начало века и конец 90-х годов, когда действительно шли разговоры на похожую тему. Российская экономика была тогда в плачевном состоянии. И даже в интеллектуальных кругах шли обсуждения, а не станет ли со временем Калининградская область четвертой балтийской республикой. Но эти разговоры очень быстро прекратили. И после прихода к власти Путина было сделано всё для того, чтобы усилить экономику Калининградского региона. Чтобы он действительно не отпал от России. Туда было вложено очень много денег, и туда назначались определенные губернаторы, которые с одной стороны умели работать с Западом, с Европейским Союзом, с другой — делали всё для того, чтобы сбить аппетиты ЕС на эту территорию.

ЕС действительно надеялся тогда, что он сможет проводить пилотные проекты с Калининградской областью и сможет выстроить там некий такой «маленький Евросоюз» — то есть, часть России вошла бы в ЕС, а потом может и вся РФ заключила бы соглашение об ассоциации с ЕС.

Но сегодня о таких идеях уже никто, конечно, не вспоминает, и никому это не интересно. И потом, уже туда всегда назначались такие губернаторы, которые строго следили за тем, чтобы контакты с Европой хоть и были бы, но такие, чтобы ЕС уже не имел никаких притязаний на сам регион. Калининградская область, кстати, развивалась туристически, но в последние годы вновь стала милитаризироваться, и не только по вине России, но и НАТО, который появился во всех окружающих странах.