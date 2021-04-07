Лавров сообщил о готовности России поставлять военную технику в Пакистан

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил, что в России подтвердили готовность поставки военной техники в Пакистан для того, чтобы улучшить антитеррористический потенциал страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники», — отметил он.

Кроме того, по словам российского министра, это отвечает интересам всех государств данного региона.

Страны договорились продолжать совместные военно-морские учения «Аравийский муссон», а также тактические учения в горах «Дружба», направленные на борьбу с пиратством и терроризмом, говорится в сообщении.

«В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений», — добавил Лавров.