Лавров сообщил о готовности России поставлять военную технику в Пакистан

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил, что в России подтвердили готовность поставки военной техники в Пакистан для того, чтобы улучшить антитеррористический потенциал страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники», — отметил он.

Кроме того, по словам российского министра, это отвечает интересам всех государств данного региона.

Страны договорились продолжать совместные военно-морские учения «Аравийский муссон», а также тактические учения в горах «Дружба», направленные на борьбу с пиратством и терроризмом, говорится в сообщении.

«В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений», — добавил Лавров.

| 2021-04-07T15:51:56+04:00 7 апреля 2021, 16:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss