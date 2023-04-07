Россия не отказывается от серьезных переговоров с США.

Как передает #, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Отвечая на вопрос в связи с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности проведения встречи 24 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Лавров отметил, что Россия неоднократно заявляла, что не отказывается от предложений серьезных переговоров: «Смотрите, Блинкен просил о краткой беседе на заседании глав МИД G20. У нас состоялась короткая беседа. Я выслушал, что сказал мой коллега. Вот в чем заключается ситуация. Наша позиция неизменна. Мы готовы рассмотреть все предложения о серьезном разговоре».