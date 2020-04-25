Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей». Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, Москва знает, что есть целый ряд стран, которые хотели бы пойти по пути Италии и попросить сотрудничества. Он отметил, что речь идет «об определенных видах помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества». Однако в результате сделать это «им просто не разрешают «старшие товарищи»», пояснил министр.

24 апреля сообщалось, что Италия снова попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом. В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

23 апреля в Минобороны России сообщали, что российская армия помогла Республике Сербской (энтитету в составе Боснии и Герцеговины) в борьбе с распространением COVID-19. Сообщается, что отряд специалистов по радиационной, химической и биологической защите провел операцию успешно и получил награды от властей страны (lenta.ru)