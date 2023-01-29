Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики, выразив обеспокоенность новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям», — указали в дипведомстве. Глава МИД РФ выразил коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности.

«Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки», — указали в МИД