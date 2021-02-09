Лавров провел переговоры с генсеком ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Газета.Ру.

Так, они провели обсуждение актуальных вопросов международной повестки, среди которых было сирийское урегулирование «без политизации и предварительных условий», а также при строгом следовании главными принципами гуманитарного содействия.

Кроме того, Лавров и Гутерриш обсудили методы борьбы с пандемией коронавируса, а также климатические изменения.

«Был также подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии COVID-19», — говорится в публикации.