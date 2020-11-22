Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха

Министр иностранных дел России Cергейй Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха.
Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского и азербайджанского населения региона.
По его словам, заявление нацелено «на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию».
Он отметил, что самое главное — чтобы люди жили друг с другом бок о бок в мире и безопасности, независимо от этнического происхождения и религиозных убеждений (ria.ru).