Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха

Министр иностранных дел России Cергейй Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха.

Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского и азербайджанского населения региона.

По его словам, заявление нацелено «на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию».