Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Министр иностранных дел России Cергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального . Об этом сообщает ТАСС.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял <…> Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что тот факт, что все те, кто сопровождал Алексея Навального в его поездке перед экстренной госпитализацией в Омске, начинают перебираться в Германию, наводит на определенные мысли.

11 сентября следователи МВД приступили к поискам сбежавшей из России спутницы Алексея Навального — Марины Певчих, постоянно проживающей в Великобритании. По данным следствия, 20 августа Певчих, находившаяся с Навальным во время его пребывания в Томской области, уклонилась от дачи объяснений правоохранительным органам России, а 22 августа вылетела в Германию, в связи с чем российскому МВД не удалось ее опросить. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса (lenta.ru)